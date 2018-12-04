أتليتك بلباو يقيل مدربه بيريزو

أعلن أتليتك بلباو الإسباني إقالة مدربه إدواردو بيريزو عقب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها في الدوري الإسباني أمام ليفانتي بثلاثية لا رد لها، جعلت الفريق في المراكز المتأخرة.



وافتتح خوسي مانويل رودريغيز التسجيل لليفانتي في الدقيقة 49 ثم أضاف خوسيه كامبانيا وروجر مارتي سالفادور الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 59 و69، من المباراة التي شهدت أيضا طرد بيرو نولاسكوين من صفوف بلباو. ورفع ليفانتي رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.



وقال النادي الباسكي على "تويتر" أنه قرر فسخ التعاقد مع بيريزو، وتم تعيين غايزيكا غاريتانو لتولي مهمة تدريب الفريق المتعثر فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي.



وقبل أن يعلن قرار الإقالة رسمياً، سئل بيريزو عما إذا كان قد فكر بالفعل في الرحيل عن تدريب الفريق، قال بيريزو: حتى الآن أفكر فقط بشأن المباراة. ولكن إذا كانت استقالتي ستمثل حلا، فهذا سيحدث.