تشيلسي يمدد عقد الإسباني أزبيليكويتا 4 مواسم

مدد تشيلسي المنتمني للدوري الإنجليزي الممتاز عقد المدافع الإسباني سيزار أزبيليكويتا 4 مواسم ليبقى في صفوف النادي اللندني حتى 2022.

وانتقل أزبيليكويتا (29 عاماًً) إلى تشيلسي قادماً من مارسيليا الفرنسي عام 2012، وحقق مع "البلوز" الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين عامي 2015 و2017.

وقال المدافع الإسباني لموقع النادي بعد التجديد: سعيد جداً بالاستمرار في تشيلسي، منذ جئت إلى هذا النادي وأنا أشعر بالفرح والمسؤولية، وكذلك احترام الجماهير، في كل مرة أدخل الملعب أحاول بذل قصارى جهدي وأتمنى أن يخبئ المستقبل الكثير من اللحظات الجيدة ونبقي النادي في المكانة التي يستحقها.

وقالت ماريا غرانوفسكايا مدير نادي تشيلسي: وجود سيزار في الفريق خلال الأعوام الستة الماضية أمر رائع، وتطور بشكل ملحوظ ليكون من أهم اللاعبين في النادي، وهذا العقد سيبقيه 10 أعوام في تشيلسي، ونتمنى أن يكون جزءاً رئيسياً من نجاحات النادي.