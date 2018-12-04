رافينيا يخضع لعملية جراحية ويغيب حتى نهاية الموسم

قال نادي برشلونة الإسباني إن لاعبه البرازيلي رافينيا ألكانتارا سيغيب لمدة 6 أشهر بعدما خضع إلى عملية جراحية بعد تعرضه إلى إصابة أمام أتلتيكو مدريد في الجولة قبل الماضية بالدوري الإسباني.

وهذه المرة الثانية التي يتعرض فيها رافينيا إلى قطع في رباط ركبته الصليبي خلال 3 أعوام، بعدما سقط في 2015 أمام روما الإيطالي بعد تدخل من البلجيكي رادجا ناينغولان، كما عانى من إصابة أخرى أبعدته العام الماضي عن الملاعب حتى ديسمبر 2017.

وقال بيان صادر عن النادي الكتالوني: خضع رافينيا لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليسرى... سيغيب عن الملاعب قرابة ستة أشهر.

ولا يشارك رافينيا أساسيا في صفوف بطل إسبانيا هذا الموسم، إذ خاض ثماني مباريات في مختلف المسابقات، أغلبها خلال فترة غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

وشارك رافينيا أساسيا في مباراتين ضد ريال مدريد ورايو فايكانو في الدوري المحلي، بالإضافة إلى المباراة ضد إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا وسجل الهدف الافتتاحي ليساهم في فوز فريقه 2-0.