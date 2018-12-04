كولومبيا تعرض على سكولاري تدريب منتخبها

كشف لويز فيليبي سكولاري مدرب البرازيل والبرتغال وتشيلسي السابق يوم الثلاثاء، إنه تلقى عرضا لقيادة منتخب كولومبيا لخلافة خوسيه بيكرمان الذي استقال بعد خروج كولومبيا من الدور الثاني في كأس العالم الماضية أمام إنجلترا.

وقال سكولاري في مقابلة مع شبكة "إي إس بي إن" البرازيلية: نعم حدثت محاولات من كولومبيا. بعد انتهاء الموسم الآن يمكننا التفكير في هذا العرض بوضوح أكبر، على مدار 20 أو 25 عاما قضيت أكثر من 80 بالمئة من وقتي خارج البرازيل، لذلك أحتاج إلى التفكير في بعض الأمور العائلية. وتابع: لدي عائلة أخرى هي عائلة بالميراس. في ظل احترامهم لي والتواصل بيني وبين مشجعي بالميراس يجب التفكير في الأمر.

واشتهر سكولاري بقيادة البرازيل لإحراز لقب كأس العالم 2002 لكنه مني بخسارة ساحقة مع بلاده على أرضه 7-1 أمام ألمانيا في قبل نهائي كأس العالم 2014.