مالك نيوكاسل ينوي بيع النادي قبل فترة الانتقالات

قال مايك آشلي، مالك نيوكاسل يونايتد، يوم الاثنين، إنه يريد بيع النادي المنتمي للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم قبل فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، مشيرا إلى وجود تقدم في مفاوضات البيع.



وتحدث آشلي في أكتوبر الماضي عن عدم تلقي أي عروض مقبولة بعد عام من طرح النادي للبيع رسميا.



وعما إذا كانت فكرة البيع واقعية قبل شهر يناير قال آشلي لمحطة سكاي نيوز إن الأمر "محتمل" متمنيا العثور على مالك "يرضي الجميع".



وقال: أتمنى أن يحدث البيع قبل انتقالات يناير. هل الأمر واقعي؟ إنه محتمل. أتمنى أن نتوصل لصيغة اتفاق جيد.



وتعثر نيوكاسل في بداية الموسم تحت قيادة المدرب رفائيل بنيتز، لكنه حقق ثلاثة انتصارات متتالية ليتقدم في الترتيب قبل خسارته 3-صفر بملعبه من وست هام يونايتد في الجولة الماضية.



وأكد آشلي، الذي اشترى حصة الأغلبية في النادي عام 2007، أنه لا يجري مفاوضات خاصة مع أي طرف لكنه أشار إلى أنه في مرحلة متقدمة مقارنة بالسابق. وتابع: أنا حريص على بيع النادي للشخص المناسب لكي يشعر الجميع بالسعادة.