مودريتش يكسر هيمنة ميسي ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" عن فوز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العام 2018، كما حصل الفرنسي كيليان مبابي على جائزة أفضل لاعب صاعد.

واستحق مودريتش الجائزة بعدما حقق مسيرة رائعة مع منتخب كرواتيا في مونديال روسيا وقاده للعبور إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام فرنسا، كما سجل مودريتش مسيرة رائعة مع ريال مدريد الإسباني حيث ساهم في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

وهذه المرة الأولى التي لا يفوز بالجائزة الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو منذ عقد كامل، وتحديداً منذ 2008، وحصلا على الجائزة 5 مرات مناصفة بينهما.

وفاز الفرنسي كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا عن عام 2018، بعدما حقق نجاحات هائلة سواء مع فريقه باريس سان جيرمان أو منتخب فرنسا.

وقاد مبابي فريقه سان جيرمان للتتويج بلقب الدوري وكأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية في الموسم الماضي، كما ساهم النجم الشاب في تتويج منتخب فرنسا بلقب مونديال روسيا 2018.

وتفوقت النرويجية أدا هيغربيرغ على 14 لاعبة كرة قدم وفازت بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم للعام الحالي.