209 ملايين دولار حصة الأندية من مونديال روسيا

أعلن الاتحاد الدولي "فيفا" يوم الثلاثاء توزيع 209 ملايين دولار على الأندية نظير مشاركة لاعبيها في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وجاء مانشستر سيتي في المقدمة حيث حصل على أكثر من خمسة ملايين دولار.

وأوضح "فيفا" أن 416 ناديا من 63 اتحادا وطنيا حصلوا على مقابل مالي لمشاركة لاعبيهم في المونديال وذلك من عائدات البطولة التي احتضنتها روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو، وبلغ متوسط المقابل الذي احتسب نظير مشاركة كل لاعب من إجمالي 736 لاعبا، في اليوم الواحد 8530 دولارا.

وكان للأندية الأوروبية نصيب الأسد من المبلغ الإجمالي، حيث حصلت الأندية الأوروبية على 158 مليون دولار، منها 003ر5 مليون دولار لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، و803ر4 مليون لريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وجاء توتنهام الإنجليزي في المركز الثالث حيث حصد 385ر4 مليون دولار.

وحصدت أندية أخرى مثل الأهلي المصري وباتشوكا المكسيكي وسلتيك الاسكتلندي وبوكا جونيورز الأرجنتيني على مليون دولار فقط، وكان ما يسمى برنامج فوائد الأندية، والذي أطلق من جانب "فيفا" مع كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، وجرى تخصيص 40 مليون دولار حينذاك لتوزع على الأندية نظير مشاركة لاعبيها بالبطولة، ويستمر تطبيق البرنامج في النسخة المقبلة من كأس العالم المقررة في عام 2022.

وقال جياني إنفانتينو رئيس "فيفا": إنه من مسؤوليات "فيفا" إعادة توزيع إيرادات هذه البطولة الفريدة على مجتمع كرة القدم ككل، وبالطبع تستحق الأندية أن يكون لها نصيب من ذلك النجاح حيث أنها ساهمت فيه بشكل رئيسي.