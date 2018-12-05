بسبب "التزوير" .. نادٍ برازيلي مهدد بالهبوط

تتابع جماهير الكرة في البرازيل الجدل الدائر حول احتمالية هبوط أحد أندية دوري الدرجة الأولى إلى القسم الثاني، بسبب تزوير أحد لاعبيه الوثائق الخاصة بتاريخ ميلاده، حيث من المنتظر أن يصدر قرار رسمي في هذا الشأن خلال الساعات القليلة المقبلة.



وبطل هذه الواقعة هو اللاعب إيرنانديز دياز لوز، الذي كان يلعب لصالح نادي سيارا في دوري الدرجة الأولى البرازيلي قبل أن ينتقل إلى صفوف غوياس في القسم الثاني من المسابقة ليخوض معه 31 مباراة ويقوده إلى الصعود إلى دوري الأضواء.



وطبقا للمعلومات الموجودة في سجلات الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ولد إيرنانديز في 11 نوفمبر 1987، ولكن أحد الصحافيين تمكن من العثور على وثيقة جديدة أظهرت أن التاريخ الحقيقي لمولد اللاعب يرجع إلى ما قبل التاريخ المذكور بعامين كاملين.



وبذلك، يواجه نادي سيارا شبح الهبوط إلى دوري القسم الثاني لأن لوائح الاتحاد البرازيلي تقضي بخصم ثلاث نقاط من أي فريق يقوم بإشراك لاعب قام بتزوير الوثائق التي تثبت تاريخ ميلاده الحقيقي، وذلك في كل مباراة.



يشار إلى أن إيرنانديز لعب مباراة واحدة فقط مع سيارا قبل انتقاله إلى صفوف غوياس، وبما أن سيارا نجح في الإفلات من الهبوط والبقاء في دوري الأضواء بفارق نقطتين فقط عن أول الفرق الهابطة فإن يواجه تهديدا حقيقيا بالهبوط بعد خصم ثلاث نقاط من رصيده.



وفي حال صدور قرار رسمي يقضي بهبوط سيارا، سيحل نادي سبورتي ريسيفي بدلا منه في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، كما سيتم حرمان نادي غوياس أيضا من اللعب في المسابقة، نظرا لأنه ضم لاعبا قام بتزوير عمره الحقيقي.



وأعفى نادي غوياس نفسه من المسؤولية عما قام به اللاعب، وقال في بيان: هذا الفعل لا تقع مسؤوليته على النادي ولكن تقع على من قام بتسجيل اللاعب في سجلات اللاعبين المحترفين.