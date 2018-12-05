ساري: على هازارد اتخاذ قراره بالبقاء أو الرحيل

دعا الإيطالي ماوريتسيو ساري، مدرب نادي تشلسي الإنجليزي، صانع ألعابه البلجيكي إدين هازارد إلى اتخاذ القرار بشأن تجديد عقده مع النادي من عدمه.

وبحسب التقارير الصحافية، عرض تشلسي على هازارد عقدا جديدا براتب أسبوعي يصل إلى حوالى 350 ألف جنيه استرليني "450 ألف دولار".

وينتهي عقد هازارد "27 عاما" مع الفريق اللندني في يونيو 2020، وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني لا سيما خلال الصيف الماضي بعدما تألق في صفوف منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 وقاده إلى احتلال المركز الثالث، وقال ساري إن الكرة باتت الآن في ملعب البلجيكي، موضحا: النادي جاهز لتوقيع العقد الجديد فورا، لكن الأمر يعود اليه إذا أراد التجديد من عدمه. أريد إدين هنا بطبيعة الحال، لكني أريده هنا إذا أراد ذلك فعلا.

وتابع: أنا على علم بوجود محادثات بشكل أسبوعي بين النادي ومدير أعمال إدين، وبالتالي اذا حصل أي جديد، فالنادي سيتصل بي مباشرة.

وانضم هازارد ÷لى تشلسي عام 2012 مقابل 32 مليون جنيه استرليني قادما من ليل الفرنسي، ويواجه تشلسي احتمال خسارة لاعبين آخرين في نهاية الموسم الحالي، هما المدافع البرازيلي دافيد لويز وصانع الألعاب الإسباني سيسك فابريغاس حيث لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق لتجديد عقديهما، وكان النادي اللندني قد أعلن مؤخرا تمديد عقدي لاعبيه الإسباني سيزار أسبيليكويتا حتى 2022 والفرنسي نغولو كانتي حتى 2023.