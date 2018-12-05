سولاري: مودريتش أحق بالكرة الذهبية من أي لاعب آخر

المصدر: مدريد - أ ف ب

استحق الكرواتي، لوكا مودريتش، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، بعد تقديمه سنة رائعة مع ناديه ومنتخب بلاده، بحسب ما رأى يوم الأربعاء الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدربه في ريال مدريد الإسباني.

وتوج لاعب الوسط البالغ "33 عاما" بلقب ثالث تواليا مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي، وكان العلامة الفارقة في مشوار كرواتيا نحو نهائي مونديال روسيا 2018 الصيف الماضي، واختير أفضل لاعب في النهائيات.

وقال سولاري الذي حل بدلا من لوبيتيغي المقال من منصبه لسوء النتائج: هذا عام مودريتش. يجب أن يكون التركيز عليه. لقد قدم سنة رائعة وأعطى كل شيء لريال مدريد ومنتخبه، جاء ذلك خلال فترة النضوج في مسيرته. بالنسبة إلي هي أكثر جمالا في هذا العمر لأنه سيقدّر موسمه وكامل مسيرته، نحن كلنا سعداء بجائزته.

ووضع مودريتش حدا لهيمنة دامت عشر سنوات للنجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، ليصبح أول كرواتي ينال الجائزة المرموقة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وتسلم مودريتش الجائزة في حفل أقيم يوم الاثنين في باريس، متقدما على رونالدو والفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.