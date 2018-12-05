شاختار يؤكد نقل مباراة ليون إلى العاصمة كييف

أكد نادي شاختار دونيتسك الأوكراني، الأربعاء ،ما كشفه رئيس نادي ليون الفرنسي جان-ميشال أولاس، بأن مباراة الفريقين ضمن دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأسبوع المقبل ستنقل إلى كييف.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد الاثنين أن المباراة لن تقام في خاركيف، حيث يستضيف النادي الأوكراني مبارياته عادة، نظرا لأن المدينة هي ضمن المناطق التي فرضت فيها قوانين الطوارئ بدءا من 28 نوفمبر، على خلفية التوتر الأخير بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلن النادي الأوكراني في بيان: قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن المباراة ضد ليون ستقام على الملعب الأولمبي في كييف. كما أورد الاتحاد القاري عبر موقعه الإلكتروني، أن كييف التي استضافت نهائي المسابقة الموسم الماضي، ستستضيف مباراة الناديين الأربعاء.

ويحتل ليون المركز الثاني في المجموعة السادسة بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الإنجليزي الذي ضمن تأهله، ويتقدم على شاختار بفارق نقطتين، ما يعني أن التعادل يضمن له مرافقة سيتي إلى دور الـ16، فيما الخسارة تمنحه بطاقة ترضية لمتابعة المشوار في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وأوضح: حصل اتصال مع الاتحاد الأوروبي، ستقام المباراة ربما على الملعب الأولمبي في كييف، بتنا الآن نعرف وجهة المباراة بنسبة 99 في المئة، سنبادر في تنظيم رحلات للمشجعين كي نمنح فريقنا المزيد من القوة.

وأشار إلى أن الضرورات الأمنية هي التي حتمت هذا الإجراء، موضحاً: قبل أربع سنوات ذهبنا إلى أوديسا مطلع الحرب، رأينا الدبابات أمام الملعب، كان هناك منع للتجول. لم تكن إجراءات تساعد على تركيز اللاعبين".

وتابع: نطرح دوماً المسائل الأمنية حتى قبل الفوز النهائي. لا أعرف إذا كان اللعب في كييف، خاركيف أو دونيتسك قد يؤثر على النتيجة... إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي هذا القرار فذلك لوجود قانون عرفي في جزء من البلاد، وهو أيضا موضوع متعلق بالمسؤولية.