فيتسل: من المبكر الحديث عن تتويج دورتموند باللقب

أكد أكسيل فيتسل، لاعب خط وسط فريق بوروسيا دورتموند أنه يتطلع الآن فقط إلى بقاء الفريق في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) خلال الإجازة الشتوية للمسابقة، لكنه يرى أن الوقت مبكر للغاية على الحديث بشأن التتويج باللقب هذا الموسم.

وقال فيتسل في تصريحات نشرتها صحيفة "شبورت بيلد" يوم الأربعاء: من الواضح أننا لا نرغب في التفريط في المركز الأول حتى بدء الإجازة الشتوية، بعد البداية الجيدة التي حققناها.



وأضاف أنه ليس من المناسب الحديث الآن عن اللقب، مؤكداً أن الموسم ما زال طويلاً للغاية. ولم يتلق دورتموند أي هزيمة في البوندسليغا حتى الآن هذا الموسم، ويتفوق في صدارة المسابقة بفارق سبع نقاط أمام أقرب منافسيه، وبفارق تسع نقاط أمام حامل اللقب، بايرن ميونخ الذي يحتل المركز الرابع.



وقال البلجيكي فيتسل: توج بايرن ميونخ باللقب ست مرات متتالية. ونفعل ما بوسعنا لإنهاء هذه السلسلة. بايرن لم يخسر المنافسة حتى الآن وإذا حقق صحوة وسلسلة نتائج جيدة، قد نصبح مهددين بشكل سريع للغاية.