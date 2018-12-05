كوسيلني يتعرض لإصابة جديدة ويقترب من العودة إلى أرسنال

المصدر: لندن - أ ف ب

يستعد المدافع الفرنسي المخضرم لوران كوسيلني للعودة إلى فريقه أرسنال الإنجليزي بعد غيابه منذ شهر مايو الماضي بسبب الإصابة، بحسب ما أكد فريقه اللندني يوم الأربعاء.

وكتب أرسنال في بيان: تابع لوران كوسيلني إعادة تأهيله يوم الثلاثاء بخوضه مباراة مع فريق تحت 21 عاما. سيتم تقييم لوران قبل مباراة يوم السبت ضد هادرسفيلد في الدوري الإنجليزي.

وأوضح النادي أن اللاعب لا يعاني أية إصابة جديدة برغم خروجه وهو يعرج من المباراة ضد بورتسموث يوم الثلاثاء، مضيفا: لعب لوران 85 دقيقة وخرج من دون تعقيدات. وأشار أرسنال إلى شد عضلي للاعب الدولي السابق.

وتعرض اللاعب البالغ "33 عاما" لإصابة قوية بقطع في وتر أخيل في مايو الماضي وغاب عن تتويج بلاده في مونديال روسيا 2018. وكان اللاعب عاد إلى الملاعب الأسبوع الماضي عندما خاض 45 دقيقة مع فريق أرسنال تحت 23 عاما.