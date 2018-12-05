مانشستر سيتي يتغلب على واتفورد ويعزز صدارته للدوري

عزز فريق مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلبه على مضيفه واتفورد 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة عشر من الدوري.

وشهدت هذه الجولة أيضا فوز بورنموث على هيديرسفيلد 2 - 1 وبرايتون على كريستال بالاس 3 - 1 وويستهام على كارديف سيتي بذات النتيجة.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله ليروي ساني في الدقيقة 40 وأضاف رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 51، وسجل عبد الله دوكوري هدف حفظ ماء الوجه لواتفورد في الدقيقة 85، ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط أمام ليفربول الذي يواجه بيرنلي يوم الأربعاء، فيما توقف رصيد واتفورد عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.

وحافظ مانشستر سيتي على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققا انتصاره الثالث عشر مقابل التعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة لواتفورد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في مباراتين.