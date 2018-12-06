الإصابة تبعد مالكوم عن برشلونة لمدة أسبوعين

أعرب نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم عن قلقه إزاء الإصابة التي لحقت بمهاجمه البرازيلي مالكوم الذي سيغيب لمدة أسبوعين عن صفوف الفريق.

وتعرض مالكوم لإصابة قوية في الكاحل في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز فيها برشلونة على كولتورال ديبورتيفا ليونيسا 4 - 1 في إياب دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا.

وخضع اللاعب البرازيلي لفحوصات طبية صباح يوم الخميس، وتأكدت معاناته من التواء في الكاحل الأيمن وغيابه لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يوماً، ليغيب عن برشلونة ضد إسبانيول بالجولة الـ 15 من الدوري الإسباني ثم توتنهام بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وبإمكان اللاعب العودة ضد ليفانتي.