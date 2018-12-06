برشلونة يرافق أتلتيكو مدريد إلى ثمن نهائي كأس الملك

جدد برشلونة فوزه على كولاترال ليونيسا في إياب الدور 32 من كأس الملك الإسباني، بعدما تغلب عليه 4-1 في المباراة التي احتضنها ملعب كامب نو ليتأهل إلى ثمن النهائي بعد فوزه بمجموع المباراتين 5-1.

وسجل منير الحدادي لبرشلونة أولاً في الدقيقة 18، ُ ثم أضاف زميله دينيس سواريز الهدف الثاني بعد 8 دقائق، وأحرز البرازيلي مالكوم الهدف الثالث قبل 3 دقائق من نهاية الحصة الأولى.

وبعد 9 دقائق من بداية الشوط الثاني سجل جوسيب سينيي هدف ليونيسا الوحيد، قبل أن يضيف سواريز الهدف الرابع والثاني له شخصياً في الدقيقة 70.

وبلغ أتلتيكو مدريد دور الـ 16 من مسابقة كأس الملك بفوزه يوم الأربعاء على ضيفه سانت أندرو من الدرجة الرابعة 4-صفر في إياب دور الـ 32.

وسجل أتلتيكو أهدافه في الشوط الثاني عن طريق الفرنسي توماس ليمار (48)، الكرواتي نيكولا كالينيتش (53)، الأرجنتيني أنخل كوريا (55) وفيتولو (81).

وكان أتلتيكو الذي خاض اللقاء بتشكيلة خلت من بعض الأساسيين لاسيما الفرنسي أنطوان غريزمان، فاز ذهابا خارج ملعبه 1-صفر.



وفي مباراة ثانية، حول جيرونا تخلفه أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف لبيدرو ألكالا (62 خطأ في مرمى فريقه) الى فوز 2-1 بعدما سجل له اليكس غرانيل (74) وكريستيان بورتو (79).