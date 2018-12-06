بعثة ريفير بليت تصل مدريد استعداداً لمواجهة بوكا

وصل فريق ريفر بليت إلى مدريد صباح يوم الخميس، استعدادا لخوض إياب نهائي كأس ليبرتادوريس لبطل أميركا الجنوبية لكرة القدم في استاد سانتياغو برنابيو بعد يوم واحد من وصول غريمه بوكا جونيورز إلى العاصمة الإسبانية.



ومن المتوقع انتشار 2500 من عناصر الشرطة لتأمين مباراة القمة بين الناديين الأرجنتينيين يوم الأحد والتي تصنف ضمن أشرس المواجهات في هذه الرياضة، وانتقلت من ملعب ريفر بليت إلى ملعب ريال مدريد بسبب أحداث الشغب.



وسيغلق طريق باسيو دي لا كاستيانا الواصل بين قلب مدريد والاستاد من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت غرينتش) يوم الأحد إذ ستفصل الشرطة بين جمهوري الفريقين لتجنب العنف.



وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 24 نوفمبر لكنها تأجلت عقب إصابة لاعبين من بوكا عندما تعرضت حافلة الفريق لاعتداء من قبل جماهير ريفر بليت خارج استاد المونومنتال في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.



وانتهى لقاء الذهاب بملعب بوكا بالتعادل 2-2 الشهر الماضي ورغم الانتقال لقارة أخرى وقطع مسافة 10 آلاف كيلومتر نفدت كل تذاكر مباراة الإياب في استاد برنابيو الذي يسع 85 ألف مقعد.