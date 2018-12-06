بعد غياب طويل.. تشان يعزز صفوف يوفنتوس قبل لقاء الإنتر

يعود لاعب الوسط الألماني الدولي إيمري تشان لصفوف يوفنتوس بعد غياب طويل، حيث خضع تشان للجراحة في مستشفى بألمانيا بعد تعرضه لمشاكل في الغدة الدرقية.

وانضم تشان "24 عاما" للقائمة التي اعلنها المدرب ماسيميليانو أليغري لمواجهة إنتر ميلان يوم الجمعة في الدوري الإيطالي، ويغيب تشان عن صفوف يوفنتوس منذ خضوعه للجراحة في أواخر أكتوبر الماضي.

وانضم تشان إلى صفوف يوفنتوس هذا العام بعدما قضى أربعة مواسم مع ليفربول الإنجليزي، وشارك في ثماني مباريات من أصل 14 مباريات خاضها يوفنتوس في الدوري الإيطالي ، كما شارك أيضا في مباراتين للفريق بدوري أبطال أوروبا.