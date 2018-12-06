خلل ميكانيكي وراء تحطم مروحية مالك ليستر سيتي

ذكرت هيئة بريطانية تحقق في حوادث الطيران، يوم الخميس، أن حادث تحطم المروحية الذي أسفر عن مقتل مالك نادي ليستر سيتي لكرة القدم تايلاندي الجنسية نجم عن انفصال الدواسة التي تشغل مروحة الذيل.

وقالت شعبة التحقيق في الحوادث الجوية: إن فقدان السيطرة على الطائرة يبدو أنه ناجم عن انفصال محور التحكم في المشغل الميكانيكي لمروحة الذيل عن آلية ذراع المشغل.

وأضافت شعبة التحقيق في الحوادث الجوية أن خبراء السلامة الجوية يحققون على وجه السرعة في السبب الأولي والتسلسل التفصيلي لفشل التحكم في مروحة الذيل في المروحية أغوستا إيه دابليو 169.

وذكرت شعبة التحقيق أنها ستدرس إمكانية حدوث ضرر في ناقل النظام وتحديد أي عوامل أخرى ربما تكون قد أدت إلى فقد السيطرة على مروحة الذيل.

وتحطمت مروحية مالك نادي ليستر سيتي، التايلاندي الجنسية فيشاي سريفادادرابراها، في 27 أكتوبر عقب مباراة النادي مع ويستهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.