عقدة أولد ترافورد مستمرة مع أرسنال..وليفربول يطارد سيتي

واصل ليفربول مطاردة مانشستر سيتي في صراع المنافسة على قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا 3 / 1 على مضيفه بيرنلي يوم الأربعاء في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

وحقق وولفرهامبتون مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تغلب 2 / 1 على ضيفه تشيلسي، ليتلقى الفريق اللندني ضربة موجعة بتلقيه الخسارة للمباراة الثانية خلال لقاءاته الثلاثة الأخيرة في البطولة.

في المقابل، فرض التعادل الإيجابي 2 / 2 نفسه على لقاء مانشستر يونايتد مع ضيفه أرسنال، أسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت يوم الأربعاء عن فوز توتنهام هوتسبير على ساوثهامبتون 3 / 1، في حين تعادل فولهام مع ضيفه ليستر سيتي 1 / 1، وإيفرتون مع ضيفه نيوكاسل يونايتد بالنتيجة ذاتها.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي في المسابقة، إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط خلف سيتي المتصدر، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند تسع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتقدم بيرنلي بهدف مفاجيء حمل توقيع جاك كورك في الدقيقة 54، لكن جيمس ميلنر أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة 62، وأضاف المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 69، فيما تكفل السويسري شيردان شاكيري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90.

من جانبه، تلقت آمال تشيلسي في المنافسة على الصدارة إلى ضربة موجعة بخسارته المباغته 1 /2 أمام مضيفه وولفرهامبتون، وتجمد رصيد تشيلسي عند 31 نقطة في المركز الرابع، في حين ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر، وتقدم تشيلسي عن طريق نجمه روبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 18، لكن راؤول خيمينيز سجل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 59، ثم أضاف ديوغو غوتا الهدف الثاني لمصلحة وولفرهامبتون في الدقيقة 63، ويعد هذا هو الفوز الخامس لفريق وولفرهامبتون في البطولة هذا الموسم، والأول منذ شهرين تقريبا.

وخيم التعادل 2 / 2 على لقاء مانشستر يونايتد وضيفه أرسنال الذي رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 23 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم أرسنال بهدف عن طريق شكودران موستافي في الدقيقة 26، لكن أنتوني مارسيال أدرك التعادل سريعا ليونايتد في الدقيقة 30، وأعاد أليكسندر لاكازيت التقدم لأرسنال في الدقيقة 68، لكن فرحة الضيوف بالهدف الثاني لم تدم طويلا، عقب تسجيل جيسي لينغارد هدف التعادل لمانشستر يونايتد بعدها بدقيقة واحدة، ليحرم الفريق الملقب بـ(المدفعجية) من تسجيل أول انتصار على ملعب أولد ترافورد معقل يونايتد بالبطولة منذ عام 2007.

واستعاد توتنهام نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، بفوزه السهل 3 / 1 على ضيفه ساوثهامبتون، وارتفع رصيد توتنهام، الذي خسر أمام أرسنال في المرحلة الماضية، إلى 33 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث، في حين تجمد رصيد ساوثهامبتون عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر "الثالث من القاع".

وافتتح هاري كين التسجيل لتوتنهام في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف لوكاس مورا الهدف الثاني في الدقيقة 51، قبل أن يسجل الكوري الجنوبي سون هيونغ مين الهدف الثالث في الدقيقة 55، وأحرز تشارلي أوستن هدف الشرف لساوثهامبتون في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.