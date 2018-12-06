فوز سهل لريال مدريد ينقله إلى ثمن نهائي كأس الملك

صعد ريال مدريد إلى دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا، عقب فوزه السهل 6 - 1 على ضيفه مليلية "أحد أندية الدرجة الثالثة" يوم الخميس في إياب دور الـ32 للمسابقة.

وكان الريال فاز 4 / صفر في مباراة الذهاب التي جرت على ملعب مليلية، ليفوز 10 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وعلى ملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي، تقدم الريال بهدفين عن طريق ماركو أسينسيو في الدقيقتين 33 و35، قبل أن يضيف خافيير سانشيز الهدف الثالث في الدقيقة 39.

وأحرز إيسكو الهدف الرابع للريال في الدقيقة 48، فيما أضاف فينيسيوس جونيورز الهدف الخامس في الدقيقة 75، وأحرز ياسين قاسمي هدف الشرف لمليلية في الدقيقة 80 من ركلة جزاء، ليختتم إيسكو مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف السادس للريال في الدقيقة 83.

وتأهل ليفانتي إلى دور الستة عشر أيضا للمسابقة عقب تغلبه على لوغو 2 / صفر في وقت سابق، وسجل هدفي ليفانتي خورخي مورينو ورافاييل دوامينا في الدقيقتين 80 والأخير من المباراة على الترتيب، وكان ليفانتي تعادل في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب لوغو 1 / 1 ليصعد إلى دور الستة عشر بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 / 1.