ميسي يستعد لتفجير غضب "الكرة الذهبية" في شباك إسبانيول

يتطلع فريق برشلونة لمواصلة انتصاراته عندما يحل ضيفا على فريق إسبانيول السبت في ديربي كتالونيا في الجولة الخامسة عشرة من الدوري. بعد أن نجح في تجاوز إشبيلية واحتلال الصدارة .



ورغم أن برشلونة عانى مؤخرا بسبب الإصابات والتي غاب بسببها صامويل أومتيتي وسيرجي روبيرتو عن الفريق، إلا أن المستوى الجيد للأرجنتيني ليونيل ميسي ساعد الفريق في عبور تلك الفترة بدون أي أذى بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع مثلها أيضا في آخر أربع مباريات في كافة البطولات.

واحتل ميسي المركز الخامس في جائزة الكرة الذهبية يوم الاثنين، التي شهدت إنهاء لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، لحقبة ميسي وكريستيانو رونالدو اللذين سيطرا على الجائزة في العقد الماضي.



بعدما حصل على راحة في مباراة دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا والتي فاز بها برشلونة على كولتورال ديبورتيفا ليونيسا 4 -1 الأربعاء، أصبح ميسي منتعشا ولديه شيء يريد إثباته.



وقال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة: نهنئ مودريتش على الفوز بجائزة الكرة الذهبية ولكن احتلال ميسي المركز الخامس يعد شيئا سخيفا. لن أدخل في مناقشة التناقضات الخاصة بالجائزة.



وسجل ميسي تسعة أهداف في الدوري الإسباني، محتلا المركز الثالث خلف كريستيان ستواني لاعب جيرون الذي سجل 11 هدفا وخلف ياغو أسباس لاعب سيلتا فيغو الذي سجل عشرة أهداف.



وسجل زميله سواريز تسعة أهداف أيضا ويتوقع أن يظهر الثنائي في التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة السبت، حيث يعود سواريز بعد حصوله على العلاج بالخلايا الجذعية في مشكلة بالركبة.



ويتوقع أن يشارك سواريز أمام إسبانيول على أن يعود بعدها لتلقي العلاج، مما يعني غيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام توتنهام الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.



وكل الفرق التي تنافس على المراكز الأولى قريبة من بعضها البعض من حيث النقاط، حيث تفصل سبع نقاط فقط بين برشلونة المتصدر، وإسبانيول صاحب المركز السابع.



وبالرغم من أن ريال مدريد يعاني هذا الموسم، لم يتمكن فرق برشلونة، حامل اللقب، من الابتعاد بصدارة الدوري، ويعاني من أجل مواصلة تحقيق نتائج جيدة.



ويحل فريق إشبيلية، الوصيف، ضيفا على فالنسيا، بينما يستضيف أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث، فريق ألافيس، صاحب المركز الرابع، في مباراتين مهمتين يوم السبت أيضا.



وفي مباريات يوم الأحد المقبل، يحل فريق ريال مدريد، بقيادة سانتياغو سولاري، ضيفا على هويسكا، صاحب المركز الأخير، ويتطلع لمواصلة سلسلة انتصاراته التي وصلت إلى ستة انتصارات من أصل سبع مباريات خاضها الفريق تحت قيادة المدرب الجديد.



واتخذ سولاري بعض القرارات الكبيرة منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق، بما في ذلك الدفع بتيبو كورتوا كحارس مرمى أساسي للفريق، والتعامل مع إيسكو كبديل بدلا من أحد مفاتيح اللعب الهامة للفريق.



ويبدو أن العمل الذي يقوم به بدأ يعطي نتيجة إيجابية، حيث حافظ الريال على شباكه نظيفة في خمس مباريات منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق، علما بان الفريق كان يتلقى الكثير من الأهداف في عهد جولين لوبيتيغي مدرب الفريق السابق.



وبدأ لوكا مودريتش يستعيد مستواه السابق ، الذي جعله يفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعدما ظهر مرهقا مع بداية الموسم، عقب قيادته للمنتخب الكرواتي للوصول إلى نهائي كأس العالم 2018 بروسيا.



وقال سولاري :لقد قدم عاما رائعا ويقدم كل شيء لريال مدريد ومنتخب بلاده. الجائزة جاءت في وقت النضج بمسيرته. يبدو بالنسبة لي أن في هذا العمر تكون أكثر جمالا لأن بإمكانه أن يقدرها بشكل صحيح. نحن سعداء للغاية بجائزته.



وفي بقية مباريات هذه الجولة يلعب ليجانيس مع خيتافي، وفياريال مع سيلتا فيغو، وإيبار مع ليفانتي، وريال سوسيداد مع بلد الوليد وريال بيتيس مع رايو فاليكانو وأتلتيك بلباو مع جيرونا.