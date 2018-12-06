نجاح عملية دييغو كوستا في البرازيل

أكد نادي اتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الخميس أن مهاجمه البرازيلي دييغو كوستا خضع لعملية جراحية ناجحة في القدم دون أن يعلن موعد عودته.

وعاد كوستا إلى البرازيل هذا الاسبوع للخضوع للجراحة نتيجة الإصابة التي تعرض لها في أواخر الشهر الماضي. وأشار اتلتيكو في وقت سابق إلى أنه من المتوقع أن يعود كوستا إلى الملاعب في فبراير المقبل ، قبل منافسات دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.



وذكرت وسائل إعلام إسبانية خلال الأيام الماضية أن تحرك مسمار طبي ، كان قد جرى تركيبه في قدم كوستا خلال العملية الجراحية الأولى في القدم ، تسبب في الألم الذي عانى منه مؤخرا.