الرباط الصليبي ينهي موسم هولدينغ مع أرسنال

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي يوم الجمعة، غياب المدافع روب هولدينغ لمدة تصل إلى تسعة أشهر، لأنه يحتاج للخضوع لعملية جراحية بسبب تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي.

وتعرض هولدينغ (32 عاما) للإصابة في ركبته اليسرى خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع مانشستر يونايتد 2/2 يوم الأربعاء.

وذكر النادي عبر صفحته الرسمية على الإنترنت أنه سوف يتم إجراء العملية خلال الأيام المقبلة. وأضاف:من المتوقع أن تستغرق عملية إعادة تأهيل اللاعب فترة تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستعد لمواجهة هيديرسفيلد تاون يوم السبت.