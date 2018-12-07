جنوة يعلن تعاقده مع المدرب الإيطالي برانديلي 

أعلن نادي جنوة، المنافس بالدوري الإيطالي، يوم الجمعة، تولي تشيزاري برانديلي تدريب الفريق الأول بالنادي، خلفا لإيفان يوريتش الذي تم استبعاده من منصبه بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام إينتيلا يوم الخميس.

وتولى برانديلي (61 عاما) تدريب المنتخب الإيطالي خلال الفترة من 2010 إلى 2014 وقاده للتأهل للمباراة النهائية في يورو 2012 ولكنه عانى منذ رحيله عن تدريب المنتخب، حيث لم يحقق نجاحا خلال توليه تدريب غلطة سراي التركي، وفالنسيا الإسباني، والنصر الإماراتي. ويملك برانديلي سيرة ذاتية رائعة في التدريب تتضمن خبرة التدريب في الدوري الإيطالي مع فريقي روما وفيورنتينا.

ويحتل جنوة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويلتقي جنوة مع ضيفه سبال، الذي يحتل المركز الخامس عشر، يوم الأحد.