فضيحة أخلاقية تورط لاعبي أرسنال بعد تعاطيهم "غاز الضحك"

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي يوم الجمعة أنه سيذكر اللاعبين بمسؤولياتهم بعد نشر شريط فيديو يظهر فيه بعض من لاعبيه النجوم يستنشقون أكسيد النيتروس للترفيه.

وظهر في الفيديو الذي التقط بكاميرات المراقبة ونشرته صحيفة "ذي صن" البريطانية، لاعبون مثل الألماني مسعود أوزيل والغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ والفرنسيين ألكسندر لاكازيت وماتيو غندوزي، وفي بيانه قال أرسنال: سيتم التحدث مع اللاعبين حول هذا الأمر وتذكيرهم بمسؤولياتهم كممثلين للنادي.

وأكسيد النيتروس، المعروف أيضا باسم غاز الضحك أو "كوكايين الهيبي"، متوفر للعامة، لكن من غير القانوني تقنيا بيعه لأغراض ترفيهية، في الفيديو الذي صور بحسب التقارير في لندن قبل بداية الموسم الحالي، يمكن رؤية لاعبين آخرين من أرسنال، بما في ذلك الأرميني هنريك مخيتاريان، يرفضون العرض لاستخدام الغاز، وهذه اللقطات هي أحدث سلسلة من استخدام هذا الغاز من قبل اللاعبين، إذ سبق لليفربول أن حذر نجمه السابق رحيم ستيرلينغ "مانشستر سيتي حاليا" بعد ظهور لقطات له يستخدم المادة في عام 2015.

وفي العام ذاته، وجه مدرب أستون فيلا في حينها تيم شيروود إنذارا لجاك غريليش بعد ظهور صور له وهو يستنشق الغاز، كما وبخ البوروندي سيدو بيراهينو من قبل وست بروميتش في حادث مماثل عام 2014، وعندما نشرت صورة مماثلة للاعب توتنهام كايل واكر في عام 2013، اعتذر الأخير على تويتر كاتبا: لن أفعل هذا الأمر مرة أخرى وأتمنى ألا يتأثر أي شخص آخر بوضع صحتهم في خطر بسبب أفعالي.

ويحتل أرسنال حاليا تحت قيادة المدرب الجديد الإسباني أوناي إيمري المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يخسر في آخر 20 مباراة في جميع المسابقات.