مورينيو: عودة فريد مرهونة بتحسن دفاع مانشستر يونايتد

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة، إن لاعب الوسط البرازيلي فريد ستتاح له فرصة أكبر للعب بعد أن يحسن الفريق من انضباطه وثباته دفاعيا.

ولعب فريد، المنضم من شاختار دونيتسك الأوكراني قبل انطلاق الموسم مقابل 52 مليون جنيه إسترليني (66.29 مليون دولار)، كما ذكرت وسائل إعلام، أساسيا في ست مباريات فقط من إجمالي 15 مباراة في الدوري الممتاز.

وخرج فريد من تشكيلة يونايتد خلال التعادل 2-2 مع أرسنال يوم الأربعاء الماضي، وبسبب قلة مشاركاته مع فريقه خسر اللاعب البالغ من العمر "25 عاما" مكانه في منتخب البرازيل.

لكن مورينيو قال إن فريد سيحصل على فرص للعب في الوقت المناسب، وأضاف مورينيو في مؤتمر صحافي قبل مواجهة فولهام في الدوري يوم السبت: خطوة بخطوة. هناك لاعبون آخرون في أندية أخرى يرغبون في الحصول على وقت كاف للعب، وبعضهم لعب وقتا أقل من فريد، بالنسبة لفريد. عندما تزداد قوة الفريق دفاعيا ولا نكون في حاجة للاعبين في وسط الملعب ينشغلون بتحقيق التوازن أكثر من المشاركة في صنع الهجمات، وحين نقوى دفاعيا ستزداد فرص مشاركة فريد تماما.

واهتزت شباك يونايتد 25 مرة هذا الموسم بينما أحرز 24 هدفا ويحتل المركز الثامن برصيد 23 نقطة متأخرا بفارق ثماني نقاط عن المراكز الأربعة الأولى، وقال مورينيو إن يونايتد، الذي تعادل في آخر ثلاث مباريات في الدوري، لا يمكنه تبرير الخسارة أمام فولهام بقيادة كلاوديو رانييري الذي يتذيل الترتيب برصيد تسع نقاط.

وأوضح: أعرف أن مدة يومين فقط للإعداد للمباراة ليست كافية. فولهام يواجه نفس الوضع الذي نحن فيه. ولكن ربما لا يتعرضون للضغط نفسه الذي نتعرض له، هذا ليس مبررا. جلست هنا قبل عدة أسابيع وتحدثت عن مباريات شهر ديسمبر. خضنا مواجهات قوية وحماسية لكننا حققنا انتصارا واحدا ضد يانغ بويز وتعادلنا ثلاث مرات. نحتاج للنقاط لكن فولهام في نفس الوضع.

وسيقيم مورينيو الحالة البدنية لمهاجمه أنطوني مارسيال وثلاثي الدفاع فيل جونز ولوك شو وكريس سمولينغ قبل المباراة في أولد ترافورد.