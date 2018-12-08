فوز مثير لدورتموند على شالكه.. وبايرن يصعد إلى الوصافة

عزز فريق بوروسيا دورتموند موقعه في صدارة الدوري الألماني بفضل فوزه المثير على مضيفه شالكه 2 /1 في ديربي روهر يوم السبت في المرحلة الرابعة عشرة "للبوندسليغا".

وواصل بايرن ميونخ حامل اللقب انتصارته وفاز على ضيفه نورنبرغ 3 / صفر، وفي باقي المباريات فاز فرايبورغ على ضيفه لايبزغ 3 /صفر وباير ليفركوزن على ضيفه أوغسبورغ 1 /صفر وتعادل فولفسبورغ مع هوفنهايم 2 /2.

وحقق دورتموند فوزه الخامس على التوالي والحادي عشر هذا الموسم، مقابل ثلاثة تعادلات وبسجل خال من الهزائم، ورفع دورتموند رصيده في الصدارة إلى 36 نقطة بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه بايرن الذي صعد مؤقتا لمركز الوصيف.

وعلى ملعب فيلتينس أرينا تقدم لاعب الوسط الدنماركي توماس ديلاني بهدف لدورتموند في الدقيقة السابعة، وأدرك الإيطالي دانييل كاليوري التعادل لشالكه من ضربة جزاء في الدقيقة 61، ولكن لاعب الوسط الإنجليزي الشاب سانشو تكفل بتسجيل هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 74.

وصعد بايرن ميونخ إلى مركز الوصيف مؤقتا عبر الفوز على ضيفه نورنبرغ بثلاثة أهداف دون رد، وتقمص المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي دور البطولة وسجل الهدفين الأول والثاني لبايرن في الدقيقتين التاسعة و27 وتكفل الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 56.