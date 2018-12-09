دورتموند يسير بخطوات ثابتة إلى لقب بطل الخريف

احتفل لاعبو بوروسيا دورتموند والجماهير بشكل صاخب ولكن النجم الإنجليزي الصاعد جادون سانشو كان صامتاً رغم تسجيل هدف الفوز الحاسم في شباك شالكه يوم السبت.



وقال سانشو لموقع الدوري الألماني: الهدف يعني كل شيء لعائلتي، للأسف توفيت جدتي، لذا فإن هذا الهدف من أجلها، سعيد بتسجيل الهدف ومساعدة الفريق على حصد النقاط الثلاث. وجاء الفوز ليعزز موقع دورتموند في صدارة الدوري الألماني بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونيخ.



وبعد مرور 74 دقيقة من المباراة في غيلسنكيرشن، كان دورتموند متعادلا 1 -1 أمام شالكه في ديربي الرور، وكان يواجه خطر فقدان نقطتين مهمتين في الصدارة.



ولكن سانشو كان في الموعد عندما احتاجه الفريق، ونجح في تسجيل هدف الفوز في الوقت المناسب. وأشار لوسيان فافري مدرب دورتموند: كانت الأوضاع صعبة للغاية هذا الاسبوع بالنسبة له. لقد عاد جادون من لندن مساء الجمعة، لكنه كان يرغب بشدة في المشاركة في التدريبات واللعب ليحقق دورتموند أول فوز له على ملعب شالكه منذ 5 أعوام.



وحقق دورتموند فوزه الخامس على التوالي والحادي عشر هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وبسجل خالٍ من الهزائم. ورفع دورتموند رصيده في الصدارة إلى 36 نقطة بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه بايرن الوصيف.



وأوضح فافري: واصلنا اللعب بطريقتنا المعهودة، ربما لعبنا بشكل أفضل، سيطرنا على المباراة بشكل أكبر وسنحت لنا عدد أكبر من الفرص، نستحق الفوز بالمباراة نسبة الاستحواذ كانت لصالحنا، ولاحت لنا فرصة عديدة للتسجيل، ولكن من الصعب دائما مواجهة فريق مثل شالكه.



ويلتقي دورتموند مع مضيفه موناكو الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا قبل أن يستضيف فيردر بريمن في البوندسليغا. ويسعى دورتموند لمواصلة انتصاراته المحلية والفوز على بريمن للظفر بلقب بطل الخريف.



ورغم أن لقب بطل الخريف يعد بمثابة لقب معنوي ليس أكثر ولكن جرت العادة على أن الفريق الذي يحصل على لقب بطل الخريف يتوج بلقب البوندسليغا في نهاية المطاف، وبالتالي يبقى دورتموند حريصاً على هذا الأمر.