فينورد يمزق شباك مضيفه إمين في الدوري الهولندي

فاز فينورد على مضيفه إمين 41- خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الهولندي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز أوتريخت على هيراكليس3-1 ،وتعادل فينلو مع غرونينغين سلبيا.



وسجل أهداف فينورد جان أري فان دير هايدن في الدقيقة 63 وستيفن برخيوس في الدقيقة 70 وأوركون كوكو في الدقيقة 77 وتوني دي فيلينا في الدقيقة 89 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف إمين الوحيد إنكو يانسن في الدقيقة 71.



ورفع فينورد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد إمين عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.



وفي المباراة الثانية ، فاز أوتريخت على هيراكليس 3 - 1. وسجل أهداف أوتريخت سيمون غوستافسون من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة وجيرانو كيرك في الدقيقة 19 وأوربي إيمانويلسون في الدقيقة 20، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لهيراكليس ماكسيمليان روسمان في الدقيقة 75.

ورفع أوتريخت رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد هيراكليس عند 23 نقطة في المركز الخامس.