مهرجان أهداف في تعادل إيبار وليفانتي

خيم التعادل 4-4 على المباراة التي جمعت إيبار بضيفه ليفانتي يوم الأحد في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل أهداف إيبار سيرجي إينريش في الدقيقة الثامنة وغونزالو إسكالانتي في الدقيقة 57 وشارليز دياز (هدفين) الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 61 والثاني في الدقيقة 65.



فيما سجل أهداف ليفاتنتي خوسي لويس موراليس في الدقيقة التاسعة وروبيرتو سواريز بيير في الدقيقة 25 وأنطونيو غارسيا أراندا في الدقيقة 75 وبورخا ميورال في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



ورفع إيبار رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر كما رفع ليفانتي رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس.