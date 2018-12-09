ميسي: "جائزة مودريتش" لم تحفزني

شدد ليونيل ميسي على أن احتلاله المركز الخامس في ترتيب الكرة الذهبية لم يشكل حافزا للظهور بأداء رائع خلال فوز برشلونة 4-0 على غريمه إسبانيول في قمة كتالونيا بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وأحرز النجم الأرجنتيني هدفين رائعين من ركلتين حرتين، كما صنع هدفين لعثمان ديمبلي ضمن استعراض مذهل لمهاراته ليبقى فريقه في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.



وغاب ميسي الفائز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خمس مرات عن منصة التتويج بالجائزة لأول مرة منذ عشر سنوات، بينما فاز بها لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.



وعما إذا نال دافعا إضافيا قبل هذه القمة لعدم فوزه بالجائزة قال ميسي لمحطة "موفيستار": لا، دخلنا جميعا اللقاء بحماس وبتركيز وإصرار بسبب الاستاد والمنافس الذي يخوض موسما رائعا.



ووصف إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة نتيجة التصويت في الكرة الذهبية بأنها "سخيفة" وكال المديح لميسي. وقال: ماذا يمكنني أن أقول عن ميسي؟ إنه يبدع في كل مباراة. وجوده معنا ثروة لا حدود لها ونحن في حقبة لن تتكرر ويجب أن نستمتع بمشاهدة لاعب مثله.