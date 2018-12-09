ولفرهامبتون يصعق نيوكاسل في الوقت القاتل

انتزع ولفرهامبتون فوزا صعبا من مضيفه نيوكاسل 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وتقدم ولفرهامبتون بهدف سجله دييغو غوتا في الدقيقة 17 وتعادل نيوكاسل بهدف سجله أيوزي بيريز في الدقيقة 23 قبل أن يسجل مات دوهيرتي هدف الفوز لفريق ولفرهامبتون في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة. وأكمل فريق نيوكاسل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 57 بعد طرد دي أندري يدلين.



ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف خلف ليستر سيتي، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.



يذكر أن هذا الفوز هو السادس لفريق ولفرهامبتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في أربع. فيما تعد هذه الهزيمة هي التاسعة لنيوكاسل في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في أربع.