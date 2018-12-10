بسبب ستيرلنغ.. تشيلسي يوقف 4 من مشجعيه

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي يوم الاثنين حرمان أربعة مشجعين من حضور مباريات الفريق لحين انتهاء التحقيقات المتعلقة بادعاءات الهتافات العنصرية ضد رحيم ستيرلنغ لاعب مانشستر سيتي.

وخلال المباراة التي فاز فيها تشيلسي على ضيفه سيتي 2 -صفر يوم السبت ، التقطت عدسات الكاميرا صورا لبعض المشجعين وهم يصرخون في ستيرلنغ عندما يلمس الكرة.

وأوضح تشيلسي في بيانه أنه "يساند تماما" تحقيقات الشرطة وأي معلومات سنحصل عليها سينقلها للشرطة، وأضاف في بيان: يجد نادي تشيلسي لكرة القدم جميع أشكال السلوك التمييزي مقيتًا وإذا كان هناك دليل على أن حاملي التذاكر يشاركون في أي سلوك عنصري ، فإن النادي سيصدر عقوبات صارمة، وسنساند أيضا بشكل كامل أي دعاوى جنائية.



ورحب مانشستر سيتي بقرار تشيلسي، وأوضح في بيان له: النادي ورحيم متعاونون تماما مع تشيلسي وسلطات التحقيق في ظل استمرار فحص الأحداث المتعلقة.



واستنكر ستيرلنغ في بيان له الأحد عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي ما جرى معه. كما انتقد طريقة تعامل وسائل الإعلام مع اللاعبين من أصحاب البشرة السمراء.