عاصفة تغييرات في بوكا جونيورز بعد خسارة ليبرتادوريس

كشفت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية يوم الاثنين أن نادي بوكا جونيورز سيقوم بثورة تغييرات ضخمة بعد إخفاقه الليلة الماضية في التتويج بلقب بطولة كأس ليبرتادوريس التي كانت أبرز أهدافه للموسم الحالي.



وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من اللاعبين لن يستمروا بين صفوف الفريق، وسيكون الكولومبي إيدوين كاردونا هو أول الراحلين بعد أن انقضت مدة إعارته من نادي مونتيري المكسيكي.



يذكر أن هناك بندا في عقد إعارة كاردونا يتيح لبوكا جونيورز شراءه في نهاية المدة، ولكن يبدو أن النادي الأرجنتيني لن يقدم على هذه الخطوة وسيترك اللاعب ليعود إلى صفوف ناديه القديم.



وبالإضافة إلى كاردونا، هناك لاعبون من العيار الثقيل سيغادرون أيضا مثل كريستيان بافون وويلمار باريوس وناهيتان نانديز بعدما تلقى اللاعبون المذكورون عروضا مهمة للانتقال إلى صفوف أندية أخرى، أغلبها في القارة الأوروبية، مما سيتيح لبوكا جونيورز الاستفادة ماديا بشكل كبير من بيعهم.



وكشفت "لا ناسيون" أيضا أن نجم الفريق، داريو بينديتو، سيكون ضمن قافلة الراحلين هذا الموسم ولكن إلى الدوري الأميركي لكرة القدم.



ولن يكون كارلوس تيفيز، أيقونة بوكا جوينويرز، بمنأى هو الآخر عن ثورة التغيير في النادي الأرجنتيني، حيث أكدت الصحيفة أن اللاعب الكبير قد يقرر الاعتزال بعد أن أخفق في مناسبتين بالتتويج بلقب كأس ليبرتادوريس عامي 2016 و2018.



وعلى جانب آخر، قرر المدير الفني لبوكا جونيورز، باروس سكوليتو، الرحيل عن الفريق هذا الموسم بسبب عدم شعوره بدعم مجلس إدارة النادي له، على حد قوله.