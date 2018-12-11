بعد 3 أشهر من انضمامه.. يايا توريه يترك أولمبياكوس

كشف تقرير إخباري يوم الثلاثاء أن لاعب خط الوسط الإيفواري المخضرم يايا توريه بصدد الرحيل عن صفوف أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم ، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من انضمامه إلى الفريق.

وأشارت إذاعة "سبورت24" إلى أن توريه (35 عاماً) الذي انضم للمرة الثانية إلى أولمبياكوس في سبتمبر الماضي ، لم يحقق توقعات المدير الفني بيدرو مارتينز خلال المباريات الخمس التي شارك بها مع الفريق.

وتوج يايا توريه خلال مسيرته بلقب أفضل لاعب أفريقي خلال العام ، أربع مرات ، كما فاز مع برشلونة الإسباني بألقاب منها لقب دوري أبطال أوروبا ، وثلاثة ألقاب بالدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي كما توج مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أفريقيا وشارك معه في ثلاث نسخ من كأس العالم.