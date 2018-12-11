رئيس ليون: فريقنا أفضل من شاختار.. وسنتأهل

أكد جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي لكرة القدم أن فريقه أفضل من شاختار دونيتسك الأوكراني الذي يلتقيه الأربعاء في ختام مسيرته بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويشتعل الصراع بين ليون وشاختار على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة السادسة إلى الدور الثاني بعدما خطف مانشستر سيتي الإنجليزي بطاقة التأهل الأولى من هذه المجموعة.

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة برصيد عشر نقاط مقابل سبع نقاط لليون وخمس نقاط لشاختار وثلاث نقاط لفريق هوفنهايم الألماني.

ويحتاج مانشستر سيتي إلى نقطة التعادل فقط من مباراته غدا أمام هوفنهايم ليضمن صدارة المجموعة بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة بين شاختار وليون.

وقد لا يحتاج مانشستر سيتي لهذه النقطة أيضا حال فشل ليون في الفوز على مضيفه شاختار في المباراة التي نقلت للعاصمة الأوكرانية كييف على بعد أكثر من 700 كيلومتر من معقل شاختار في مدينة دونيتسك بسبب الوضع السياسي الراهن في أوكرانيا.

وخاض شاختار باقي مبارياته في البطولة بمدينة خاركيف على بعد نحو 300 كيلومتر فقط من دونيتسك ولكنه لا يستطيع الآن خوض هذه المباراة بنفس المدينة في ظل الأحكام العرفية المطبقة في المنطقة.

ويحتاج ليون إلى نقطة التعادل فقط من المباراة ليرافق مانشستر سيتي إلى الدور الثاني ويكمل عقد دور الستة عشر بالبطولة فيما لن يكون أمام شاختار سوى الفوز إذا أراد التأهل.

وقال أولاس ، في مقابلة نشرتها صحيفة لوبروجريه الفرنسية يوم الثلاثاء قبل المباراة الحاسمة : شاختار فريق متميز ولا يمكنني التقليل من شأنه. ولكنه ليس بنفس قوة مانشستر سيتي كما أن فريقنا أفضل منه.

وأكد أن ليون يستطيع التقدم بثبات نحو الأدوار النهائية في دوري الأبطال أو حال انتقاله إلى اللعب في الدوري الأوروبي إذا خسر المباراة وتراجع للمركز الثالث في المجموعة. وأشار أولاس : أدرك هذا عندما أرى موهبة اللاعبين المتواجدين بالفريق.