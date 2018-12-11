روبن يغيب عن مواجهة بايرن ميونخ وأياكس

تأكد غياب اللاعب الهولندي، آريين روبن، عن صفوف بايرن ميونخ الألماني في مباراة الفريق المقررة الأربعاء أمام مضيفه أياكس أمستردام الهولندي في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



ولم يتواجد روبن (34 عاماً) الذي كان يتلقى مؤخرا العلاج من مشكلات عضلية في الفخذ ضمن بعثة فريق بايرن التي تتوجه في وقت يوم الثلاثاء إلى أمستردام.



ويتفوق بايرن ميونخ بفارق نقطتين أمام أياكس، ويحتاج إلى التعادل فقط للفوز بصدارة المجموعة ليتفادى بذلك مواجهة محتملة مع ريال مدريد حامل اللقب أو برشلونة، في دور الستة عشر.