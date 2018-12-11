رومينيغه يدعو كومان للتحلي بالعقلانية وعدم الاعتزال

دعا كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني اللاعب الفرنسي كومان مهاجم بايرن إلى التحلي بالعقلانية والحذر في التعامل مع الإصابات التي يتعرض لها، ونصح رومينيغه اللاعب بعدم المبالغة والتفكير في إمكانية إنهاء مسيرته الكروية حال تعرض لإصابة جديدة.

وقال رومينيغه : في كرة القدم الحديثة ، التي تتسم بالسرعة وأحيانا بالخشونة ، لا يمكن أن تتجنب إمكانية التعرض للإصابة مرارا. من المهم أن تعود دائما بروح جديدة.

وكان كومان صرح مؤخرا بأن العام الحالي كان في غاية الصعوبة بالنسبة له وأنه لا يستبعد اعتزال اللعب حال تعرض لإصابة جديدة كبيرة، وقال النجم الفرنسي الدولي : عملية جراحية ثالثة ! لا أعتقد أنني أستطيع هذا.

وقال رومينيغه يوم الثلاثاء :أتفهم أن الإصابة تجعل اللاعب ناقما بعض الشيء على بعض الأمور. ولكنني أعتقد أنه سيفكر مجددا في الجزء الجيد والسعيد من كرة القدم إذا عاد وقدم مباريات جيدة على مدار ثلاثة أو أربعة شهور.

وتعافى كومان "22 عاما" مؤخرا من الإصابة وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات مع بايرن ميونخ الذي يحل ضيفا على أياكس أمستردام الهولندي يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، وكانت الإصابات أفسدت على كومان الموسمين الماضي والحالي كما حرمته من المشاركة مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.