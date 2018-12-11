ريال مدريد يرصد مبلغا زهيدا للتعاقد مع هازارد

يستعد ريال مدريد الإسباني لتقديم عرض مالي تبلغ قيمته 63 مليون جنيه إسترليني فقط إلى تشيلسي الإنجليزي من أجل التعاقد مع البلجيكي الدولي إيدن هازارد نجم الفريق والذي ما زال يلمح إلى رغبته في الرحيل إلى الريال، حسبما أكدت صحيفة "إكسبريس" البريطانية يوم الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الريال لا يزال راغبا في ضم اللاعب رغم فشل محاولات التعاقد معه في الموسم الماضي وأن النادي الملكي لم ييأس حتى الآن من إمكانية اتمام الصفقة.

وكانت بعض التقارير الإخبارية أشارت قبل أيام إلى أن اللاعب توصل لاتفاق فعلي مع الريال كما أكدت تقارير إسبانية أن الريال يتطلع لضم اللاعب بمقابل مالي منخفض في صيف العام المقبل فيما يقدر مسؤولو تشيلسي المقابل المالي للتفريط في اللاعب بنحو 150 مليون استرليني على الأقل.

وأشار هازارد ، في مقابلة إعلامية يوم الاثنين أنه حريص على الرحيل إلى العاصمة الإسبانية مدريد. وقال اللاعب إنه يشجع ريال مدريد دائما. وأوضح اللاعب : كما قلت ، سأستكمل هذا العام مع تشيلسي ، وبعده سيتبقى لي عام واحد في عقدي مع الفريق.

وأشارت "إكسبريس" إلى أن النادي الإنجليزي على استعداد لتقديم عقد جديد إلى هازارد براتب أسبوعي يبلغ 300 ألف استرليني. وكشف ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي عن رغبته في بقاء هازارد ضمن صفوف الفريق مشيرا إلى أن النادي ينتظر توقيع اللاعب على العقد الجديد.

وقال ساري : بالطبع ، أريد هازارد هنا، ولكنني أريده مع الفريق إذا رغب في هذا، النادي جاهز لإبرام عقد جديد معه بشكل فوري ولكن التجديد مرهون برغبته.