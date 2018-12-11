ريفالدو يشكك في مصداقية ديمبلي وينتقد عقليته

قال ريفالدو لاعب برشلونة السابق إن الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي عليه تحسين تصرفاته وأن يركز على أن يصبح أكثر احترافية حتى لو كان يرغب في مغادرة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وعانى ديمبلي، الذي انضم لبرشلونة في أغسطس 2017 مقابل 105 ملايين يورو "119.45 مليون دولار"، من إصابات في عامه الأول مع الفريق الكاتالوني وتعرض لانتقادات هذا الموسم بسبب تصرفاته ومنها حضور التدريبات متأخرا.

وتحدثت وسائل إعلام عن إمكانية رحيل اللاعب البالغ عمره "21 عاما" عن استاد نو كامب خلال فترة الانتقالات الشهر المقبل.

وقال البرازيلي ريفالدو، الذي لعب في برشلونة لخمس سنوات بدءا من 1997 ويعد من أكثر المهاجمين مهارة في جيله، إن موهبة ديمبلي لا يمكن التشكيك فيها.

وأحرز ديمبلي 12 هدفا فقط مع برشلونة لكن الكثير من هذه الأهداف كانت حاسمة في الدوري وكأس السوبر الإسبانية ودوري أبطال أوروبا.

وقال ريفالدو، الذي فاز بكأس العالم مع البرازيل في 2002، لموقع بيتفير: موقف عثمان ديمبلي في برشلونة يثير القلق لأنه أظهر بالفعل قدرته على اللعب بشكل جيد جدا وإحراز أهداف وأن يكون عضوا مهما بالفريق، إنه يحتاج فقط إلى التركيز على أن يكون أكثر احترافية وأن يتوقف عن التأخير في الحضور للتدريبات.

وأضاف: هذه ليست العقلية المناسبة للاعب يحاول الرحيل عن برشلونة، من الغريب أن نسمع أن لاعبا يرغب في ترك ناد كبير بهذه الطريقة، إذا كان يرغب في الرحيل عن برشلونة عليه أن يثبت قيمته من خلال اللعب بشكل جيد والانتظام في التدريبات لاستعادة مصداقيته كلاعب كرة قدم محترف. هذا سيولد اهتماما من جانب أندية أخرى. أما إذا لم يتغير فإنه سيسبب ضررا لنفسه أكثر من النادي.

وأفادت تقارير في وسائل إعلام إسبانية أن ديمبلي تأخر ساعتين عن مران يوم الأحد بعد فوز برشلونة 4-صفر على إسبانيول في الليلة السابقة، وربما ينال ديمبلي فرصة للتعويض في وقت لاحق يوم الثلاثاء عندما يلتقي برشلونة مع توتنهام هوتسبير في المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وضمن فريق المدرب إرنستو فالفيردي التأهل بالفعل لدور الستة عشر بعد تصدر مجموعته قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكن ريفالدو قال إن فريقه السابق يجب أن يكون حذرا من توتنهام الذي يحتاج للفوز لضمان الصعود للدور التالي.

وأوضح ريفالدو الذي سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم: بعد تأهل برشلونة بالفعل لأدوار خروج المهزوم ومع إمكانية تطبيق سياسة التناوب سيكون أمام توتنهام فرصة أكبر لتحقيق مفاجأة. لكن لن يكون من السهل الفوز في كامب نو، من الوارد أن يصبح برشلونة أكثر عرضة للخطر إذا تم تغيير أي شيء في الدفاع لأن توتنهام فريق يتمتع بموهبة هجومية. اللاعبون الذين أمضوا وقتا أقل في الملعب مقارنة بالتشكيلة الأساسية يواجهون فرصا أكثر في المعتاد.

وأحرز ريفالدو لقب دوري الأبطال مع ميلان في 2003 لكنه رشح الفريق الكاتالوني للفوز باللقب هذا العام على حساب ريال مدريد الفائز باللقب 13 مرة وهو رقم قياسي ومانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.