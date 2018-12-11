مدرب ريفر بليت يتعهد بالبقاء مع الفريق حتى 2021

نفى مارسيلو غاياردو مدرب ريفر بليت التكهنات التي رجحت بأنه ربما ينتقل لأوروبا العام القادم، وتعهد بالبقاء مع الفريق الأرجنتيني بطل كأس ليبرتادوريس لكرة القدم حتى عام 2021 على الأقل.



وبعد أن قاد ريفر لثاني ألقابه في كأس ليبرتادوريس في أربعة مواسم يوم الأحد، قال غاياردو إنه سعيد في بوينس آيرس ولا يوجد لديه أي خطط لترك النادي الأرجنتيني.



وأبلغ غاياردو محطة إذاعية محلية بعد فوز ريفر 3-1 على غريمه التقليدي بوكا جونيورز في مدريد لينتصر 5-3 في النتيجة الإجمالية لنهائي أميركا الجنوبية: هناك عقد حتى 2021.



وكان النهائي، الذي أقيم في مدريد بسبب العنف الذي تسببت فيه جماهير ريفر في بوينس آيرس، من اللحظات التي لا تنسى في تاريخ النادي وقال غاياردو إن علاقته القوية بالنادي، الذي أمضى فيه سنوات عديدة كلاعب أيضا، من أسباب استمراره.



وقال: بالنسبة لي هذا لا يقدر بثمن. أستيقظ كل صباح وأستمتع بالذهاب لعملي، فهذا الانتصار كان من أسعد لحظاتي بسبب كل ما يمثله وما يعنيه للجماهير. إنه شيء لا يمكن محوه.



ويتجه ريفر للإمارات من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية التي تنطلق الأربعاء.