الإنجليز يسألون: لماذا لا يحتفل صلاح بعد تسجيل الأهداف؟

فرض النجم المصري محمد صلاح هيمنته على عناوين الصحف الصادرة يوم الأربعاء في إنجلترا وتصدرت صوره الصفحات الرئيسية للعديد من المواقع الإخبارية الإنجليزية بعد أن سجل هدف الفوز لليفربول الإنجليزي في شباك نابولي الإيطالي مساء الثلاثاء وحسم تأهل فريقه إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانهالت عبارات الإشادة على صلاح إثر الهدف الحاسم الذي كان كافيا لتأهل ليفربول إلى الدور الثاني على حساب نابولي، وكذلك لتألقه في تسجيل الهدف أمام دفاع نابولي العنيد، لكن التساؤلات أثيرت أيضا من جديد حول سبب عدم احتفال النجم المصري بتسجيل الأهداف.

وفي استاد أنفيلد، تعالت الهتافات باسم محمد صلاح بشكل هائل عندما سجل هدف ليفربول في الدقيقة 34 حيث راوغ المدافع كاليدو كوليبالي ببراعة وصوب الكرة بمهارة شديدة داخل شباك الحارس ديفيد أوسبينا، ليتأهل ليفربول من المركز الثاني في المجموعة الثالثة رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي متصدر المجموعة.

وذكرت صحيفة "ديلى تليغراف" البريطانية في عنوان رئيسي بموقعها على الإنترنت: محمد صلاح يقدم لمسة سحرية تقود ليفربول إلى الدور الثاني في دوري الأبطال، بانتصار صعب على نابولي.

وأضافت الصحيفة: ليلة أوروبية أخرى من نوع خاص لليفربول. ليلة في الأنفيلد سجل خلالها صلاح هدفا رائعا آخر ، الأعصاب كانت مشدودة مع الفرص الضائعة، لكن الفريق نجح في العبور دور الستة عشر.

وتابعت: استعاد الثلاثي الهجومي المكون من صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني، المكانة التي احتلها في الموسم الماضي، وكان منتعشا رغم عدم استغلال فرص، خاصة من جانب ماني.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل": محمد صلاح قاد ليفربول إلى الدور الثاني بدوري الأبطال عبر مجهود فردي رائع. صلاح تقمص دور البطل في ليفربول من جديد وكسر الصمت بهدف في الدقيقة 34، وأضافت أن صلاح نجح في خداع الحارس ثم صوب الكرة بمهارة شديدة في الشباك.

وسلطت الصحيفة نفسها الضوء على رد فعل جماهير نابولي، حيث نشرت صورة لمشجع في المدرجات انخرط في البكاء عند تسجيل صلاح هدف ليفربول، رغم أنه جاء خلال الشوط الأول.

وذكرت الصحيفة: بعد أن تقدم محمد صلاح لليفربول في الأنفيلد ، ظهر مشجع لنابولي وهو يبكي في المدرجات رغم أن المباراة كانت حينها في الدقيقة 38.

أما صحيفة "ديلي ستار" فقد ركزت على عدم احتفال صلاح بتسجيل الأهداف ، ورصدت ردود فعل مشجعي ليفربول وتساؤلاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح لا يزال يواصل امتناعه عن الاحتفال بعد تسجيل الأهداف ، وكتبت التزم الصمت عندما سجل ثلاثية في المباراة التي انتهت بالفوز على بورنموث 4 - صفر يوم السبت الماضي ، وقام بالتصرف نفسه بعد هز شباك ديفيد أوسبينا في مواجهة نابولي بدوري الأبطال.

وأضافت أن المشجعين سرعان ما تساءلوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن سبب عدم احتفال صلاح ، ونقلت عن مشجع قوله عبر تويتر :لماذا لم يعد صلاح يحتفل؟! ، وذكر آخر محمد صلاح لا يحب الاحتفال بالأهداف.

وكتب مشجع آخر أطلب أن يفسر أحد لي هذا الأمر. سجل محمد صلاح ثلاثية، وهدفا أكثر أهمية أمام نابولي.. لماذا لا يحتفل؟