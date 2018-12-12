كاسياس يقرع باب المنتخب وينتظر رد لويس إنريكي

شدد الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، نجم بورتو البرتغالي، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه الليلة الماضية على غلطة سراي التركي في المرحلة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا وتأهله إلى دور الستة عشر بعد تصدره للمجموعة الرابعة.

وقال كاسياس: لقد أتينا إلى تركيا من أجل تحقيق هذه النتيجة، لقد أنهينا مشوارنا في المركز الأول، نتمتع بمستوى كبير.

يذكر أن بورتو تمكن من الفوز خارج ملعبه مساء يوم الثلاثاء على مضيفه غلطة سراي التركي بنتيجة 3 - 2 في أخر مواجهاته بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وتحدث القائد السابق لريال مدريد الإسباني عن إمكانية انضمامه لمنتخب بلاده خلال الفترة المقبلة، حيث قال: حسنا، هذا أمر يعود للويس إنريكي مدرب إسبانيا، أما أنا فيجب علي أن أستمر في التدريب، أتطلع بشغف كبير لضمي إلى الفريق، أعرف أن هناك منافسة كبيرة.

وأكمل قائلا: سأستمر في العمل، أبلغ من العمر "37 عاما" ولكن الاطلاع على بطاقة الهوية ليس شرطا للتواجد في المنتخب.

وفي ختام حديثه، أشاد الحارس الكبير بالمدير الفني الحالي لريال مدريد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، وقال: إنه نجم ومن المؤكد أنه سيحقق نجاحا.