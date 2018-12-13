المدير الرياضي في يوفنتوس ينتقل إلى إنتر ميلان

أعلن جيوسيبي ماروتا عن تعيينه مديرا رياضيا بنادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس، بعد أسابيع قليلة من إنهاء فترة ناجحة مع نادي يوفنتوس.

وأعلن ماروتا (61 عاماً) رحيله عن نادي يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي، في سبتمبر الماضي، قبل شهر من انتهاء تعاقده. بعدما قضى ثمانية أعوام كمدير عام في يوفنتوس، وفاز بسبعة ألقاب متتالية للدوري مع النادي.

وكشف ماروتا النقاب عن منصبه الجديد في مقطع فيديو نشره على الحساب الرسمي لنادي إنتر ميلان عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت (تويتر). وقال: إنها مهمة مليئة بالمسؤوليات، ولكن بالتأكيد هذا لا يقلقني. دورة عمل جديدة تبدأ ويحب أن تكون ناجحة.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث بعد مرور 16 جولة بالدوري الإيطالي، بفارق 14 نقطة خلف يوفنتوس المتصدر. وودع إنتر دوري أبطال أوروبا الأربعاء عقب التعادل 1-1 مع آيندهوفن الهولندي.