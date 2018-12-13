إيمري يبحث عن مدافع لأرسنال من اليونايتد أو تشيلسي

المصدر: لندن - أ ف ب

ينوي أرسنال الإنجليزي تعزيز صفوفه بلاعب مدافع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحسب ما ذكر مدربه الإسباني أوناي إيمري.

وتعرض قلب دفاع أرسنال الشاب روب هولدينغ لإصابة قوية بركبته ستبعده طوال الموسم، وعاد المدافع الفرنسي المخضرم لوران كوسيلني بعد غياب سبعة أشهر بسبب إصابة قوية في وتر أخيل أيضا، ورأى إيمري أن "المدفعجية" بحاجة لتعزيز في هذا الموقع الذي يغيب عنه أيضا اليوناني الشاب كونستانتينوس مافروبانوس بسبب إصابة في فخذه.

وقال إيمري: اذا حصلنا على لاعب يساعدنا في مركز قلب الدفاع، أعتقد انه سيكون خيارا جيدا. لكن الانتقال ليس سهلا.

وأشارت شبكة "اي اس بي ان" أن أرسنال يحاول التعاقد مع العاجي إريك بايي قلب دفاع مانشستر يونايتد والمخضرم غاري كايهل من تشيلسي، لإراحة الثنائي الألماني شكوردان مصطفي واليوناني سقراطيس باباستاتوبولوس.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر ويحل يوم الأحد ضيفا على ساوثمبتون ضمن المرحلة السابعة عشرة.