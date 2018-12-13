بايرن ينجو من أياكس..وفالنسيا يحرم اليونايتد من الصدارة

أنقذ المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ الألماني من كمين مضيفه أياكس الهولندي وقاده لتعادل ثمين 3 - 3 يوم الأربعاء بالجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة في الدور الأول لدوري أبطال أوروبا والتي شهدت اليوم أيضا فوز بنفيكا البرتغالي على آيك أثينا اليوناني 1 - صفر.

وعزز بايرن ميونخ صدارته للمجموعة رافعا رصيده إلى 14 نقطة بفارق نقطتين أمام أياكس صاحب المركز الثاني علما أن الفريقين تأهلا رسميا إلى الدور الثاني قبل مباريات هذه الجولة حيث كان الصراع بينهما على صدارة المجموعة فقط.

وأكمل ليون الفرنسي عقد المتأهلين للدور الثاني بتعادله الثمين 1 - 1 مع مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني يوم الأربعاء في الجولة السادسة من مباريات المجموعة السادسة في الدور الأول للبطولة والتي شهدت أيضا فوز مانشستر سيتي الإنجليزي على هوفنهايم الألماني 2 - 1 .

وأنقذ نبيل فقير فريقه ليون الفرنسي من كمين مضيفه شاختار دونيتسك وانتزع له التعادل الثمين في الشوط الثاني من المباراة ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين أمام شاختار دونيتسكK ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند ثلاث نقاط.

وحرم فالنسيا الإسباني ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي من تصدر المجموعة الثامنة في الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز 2 - 1 عليه يوم الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة والتي شهدت أيضا فوز يانغ بويز السويسري على يوفنتوس الإيطالي بنفس النتيجة.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند عشر نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف يوفنتوس، حيث أهدر مانشستر فرصة انتزاع الصدارة وضمان مواجهة أفضل في الدور الثاني أمام أحد الفرق التي تحتل المركز الثاني في المجموعات الأخرى، ورفع فالنسيا رصيده إلى ثماني نقاط مقابل أربع نقاط لفريق يانغ بويز الذي حقق الانتصار الأول له في المجموعة.