كاهيل خارج حسابات تشيلسي وينتظر الانتقالات الشتوية

كشف الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب نادي تشيلسي رابع الدوري الإنجليزي أن المستوى الفني لقلب دفاعه غاري كاهيل لا يخوله البقاء في تشكيلته، فاتحا الباب أمام تركه النادي اللندني في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال ساري قبل مواجهة فريق فيدي المجري يوم الخميس في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ": أحترمه كثيرا لأنه فاز بكل شيء مع هذا النادي، لكن علي أن أقوم بعملي.

وتابع عن قائد الفريق الذي خاض 21 دقيقة فقط هذا الموسم في الدوري: في كل مباراة علي الاختيار. بالنسبة لي ليس ممكنا أن أضعه على مقاعد البدلاء. ربما هو الأفضل من بين مدافعي تشيلسي داخل المنطقة، لكن على مدافعينا لعب 100 أو 110 كرات في المباراة، لذا أنا بحاجة لمدافعين تقنيين جدا.

وكان كاهيل "32 عاما"، القادم إلى تشلسي من بولتون عام 2012، أقر في سبتمبر الماضي إنه يميل إلى الرحيل عن تشيلسي في فترة الانتقالات المقبلة في يناير بحال عدم فرض نفسه في تشكيلة تشيلسي.

وتابع ساري الذي دفع بالدنماركي أندرياس كريستنسن ليكون بديلا للبرازيلي دافيد لويز والألماني أنتونو روديغر في قلب الدفاع: هذا ليس قراري ، يتعلق الأمر به وبالنادي. هو في العام الأخير من عقده، عليه أن يقرر بين التجديد أو الانتقال لناد آخر، بالنسبة للاعبين فوق سن الثلاثين، يقدم النادي لهم عقدا لسنة واحدة. إذا كان يملك عقدا لثلاث سنوات في ناد آخر يمكنه بالطبع اختيار شيء ما. لا يعتمد الأمر إذا كنت عاطفيا أم لا.

ولم يسافر كاهيل مع تشيلسي إلى المجر لخوض مباراة فيدي بسبب الإصابة، علما أن الفريق الأزرق ضمن تأهله إلى الدور المقبل.