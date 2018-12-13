قرعة الكأس تمنح ريال مدريد فرصة الانتقام من ليغانيس

أوقعت قرعة دور الستة عشر بكأس إسبانيا لكرة القدم، التي أجريت، الخميس، فريق ريال مدريد في مواجهة فريق ليغانيس، بينما سيلعب برشلونة أمام ليفانتي.

وتمكن ليغانيس من الإطاحة بريال مدريد من دور الثمانية في النسخة الماضية من البطولة، بعدما تعادل مع بطل أوروبا 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ليصعد للدور التالي مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

ورغم أن الفريق في هذه النسخة صعد للدور قبل النهائي بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه إلا أنه فشل في إكمال المشوار نحو النهائي بخسارته أمام إشبيلية.

في الوقت نفسه، يلتقي برشلونة، حامل اللقب وأكثر الفرق تتويجا بالبطولة برصيد 10 لقبا، مع فريق ليفانتي. ويلتقي فريق سبورتينغ خيخون، الفريق الوحيد الذي لا يلعب في دوري الدرجة الأولى، مع فالنسيا، فيما يلعب إشبيلية، وصيف النسخة الماضي، مع أتلتيك بلباو.

وفي بقية المباريات يلعب خيتافي مع بلد الوليد، وريال بيتيس مع ريال سوسيداد، وجيرونا مع أتلتيكو مدريد، وفياريال مع إسبانيول.

وتقام مباريات الذهاب خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير المقبل، فيما تقام مباريات الإياب خلال الفترة من 15 إلى 17 من ذات الشهر.