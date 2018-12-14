انشغال الشرطة بالاحتجاجات يؤجل مباريات الدوري الفرنسي

أعلنت الهيئة المختصة بإدارة مباريات كرة القدم الاحترافية بفرنسا في بيان لها يوم الخميس تأجيل بعض مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري بناء على طلب من السلطات.

وتم تأجيل مباراة باريس سان جيرمان مع مضيفه ديجون وأميان مع آنجيه المقرر إقامتهما يوم السبت، بالإضافة إلى مباراتي جانجون مع رين ومارسيليا مع بوردو المقرر إقامتها يوم الأحد، وفقاً لما ذكرته رابطة الدوري الفرنسي، التي أضافت أنه سيتم تحديد مواعيد هذه المباريات في وقت لاحق.

وألمح المسؤولون إلى أن سبب إلغاء المباريات هو وجود ضغط عمل شديد للشرطة، من دون الإشارة صراحة إلى مظاهرات أصحاب السترات الصفراء والهجوم الذي حدث هذا الأسبوع في سوق لهدايا أعياد الميلاد في ستراسبورغ. وألغيت مباريات أخرى بالفعل في هذه الجولة، وفي الأسبوع الماضي، تم تأجيل أكثر من نصف المباريات التي كان من المقرر إقامتها يوم السبت الماضي في الجولة السابعة عشرة، ومن المقرر أن تقام تلك المباريات يومي 15 و16 مارس المقبل.